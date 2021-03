Po obnovení výuky ve školách by žáci mohli rotovat, řekl ministr Plaga

„Návrat prvních stupňů základních škol je významně epidemiologicky lepší v rotačním schématu týden (doma) a týden (ve škole). To znamená, že to není jen redukce žáků na polovinu, ale významně se redukuje epidemiologické riziko,“ uvedl ministr po čtvrtečním jednání s opozičními poslanci Pirátů, hnutí Starostové a nezávislí a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

„Rotační způsob pro celý první stupeň umožňuje a vytváří prostor nejen pro návrat celého prvního stupně, ale také pro zvýšený návrat praktické výuky ve školách středních,“ řekl. Praktická výuka by se podle něj měla obnovit i v závěrečných ročnících vysokých škol.

Dalšími prioritními skupinami jsou žáci posledních ročníků středních škol v oborech s odborným zaměřením, žáci středních a vysokých škol v praktické výuce, děti v mateřských školách, žáci speciálních škol, u nichž strany navrhují návrat dobrovolný, nebo žáci základních uměleckých škol při individuální výuce.



Brzký návrat žáků posledních ročníků základních i středních škol bez praktické výuky k prezenčnímu vzdělávání by ale byl podle Plagy spíše kontraproduktivní. Ministr se vyslovil v těchto případech vzhledem k blížícím se zkouškám pro dobrovolnost.

Podle opozice je reálný návrat žáků do škol 12. dubna

Místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Petr Gazdík po jednání s ministrem Plagou nevyloučil podporu prodloužení nouzového stavu o 14 dní. Vláda ale podle něj mimo jiné musí představit plán návratu do škol s konkrétními termíny.

Piráti a STAN považují za reálný návrat některých skupin žáků k prezenční výuce 12. nebo 19. dubna, pokud to dovolí epidemická situace a za přísných opatření. Termín návratu části žáků do škol 12. dubna je i po jednání s ministrem reálný také podle koalice Spolu. Schůzka však nemění nic na jejím postoji k nouzovému stavu, jeho prodloužení se podpořit nechystá.

Ministerstvo chce děti doučovat po dobu dvou až tří let

Plaga se také na konferenci Univerzity Karlovy vyjádřil k dopadům dálkové výuky. Nerovnosti vzniklé ve vzdělávání kvůli výuce na dálku se podle něj budou vyrovnávat doučováním další dva až tři roky. Ministerstvo připravuje plán, který by měl zahrnovat letní doučovací kempy i další vzdělávání ve školách či v kroužcích. Plaga na to chce získat miliardy korun z evropských zdrojů. Jeho úřad se chystá plán zveřejnit příští týden.

Nedostatečný rozvoj některých dětí v důsledku výuky na dálku se podle něj nedá řešit plošným opakováním ročníku. Poukázal na to, že rodiny ke vzdělávání přistupují různě, takže některé děti udělaly v současnosti velké pokroky. Žáky, kteří zůstali pozadu, by měla vytipovat samotná škola a v dalších letech jim poskytnout různé doučovací aktivity, řekl.

Podle zjištění České školní inspekce se za celý rok epidemie nepodařilo do distančního vzdělávání vůbec zapojit kolem 10 tisíc žáků. Přibližně 50 tisíc se jich ještě na začátku tohoto roku z důvodu nedostatečného technického vybavení učilo na dálku bez zapojení do on-line výuky. Problém s dětmi v sociálně vyloučených lokalitách by se podle Plagy měl do budoucna řešit i pomocí terénních pracovníků. „Bude na to potřeba hodně peněz,“ poznamenal.



Školy jsou kvůli zhoršení epidemie covidu-19 od 1. března otevřené jen pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci a studenti se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že by se do lavic mohli začít vracet zřejmě v druhé polovině dubna.