Desítky pytlů odpadků a až čtyřikrát víc dobrovolníků. Lidé se při omezení pohybu dali do úklidu obcí

Když není možné vyjít z obce, může být alespoň uklizená – tak by mohlo znít motto letošní akce Ukliďme Česko. Lidé totiž tráví lockdown úklidem veřejných míst. V rámci kampaně už sesbírali i 60 pytlů odpadu na jednu menší obec. Do akce se letos na některých místech zapojilo až čtyřkrát více dobrovolníků než v předchozích letech. Úklidy budou přitom probíhat až do konce března, někde i do konce dubna. ČT oslovila obce, které letos začaly s úklidem jako první.