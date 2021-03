Všechny nemocnice v Plzeňském kraji jsou přeplněné, vyhlásily hromadné postižení osob

V Plzeňském kraji je státem zřizovaná fakultní nemocnice v krajském městě, čtyři akutní krajské nemocnice, jedna městská sušická a jedna soukromá. Všechny nově vyhlásily hromadné postižení osob, které jim umožňuje dále omezit neakutní péči.

„Naše situace je stále velmi vážná, každý den přibývá okolo 1100 až 1200 lidí, kteří jsou pozitivně testováni. Jsme si vědomi toho, že se tento stav ještě nějakou dobu nezmění,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová (ODS).

Na rozdíl od některých dalších krajů nevyhlásí kraj stav hromadného postižení plošně. Krizový štáb se domnívá, že to není možné. „Vyhlašovat HPO nebudeme, protože to legislativně neexistuje a není to v možnostech hejtmanů. Pojem HPO tedy spíše konstatuje závažnost stavu v zařízení a vyhlásit ho může zařízení samo,“ řekla mluvčí kraje Eva Mertlová.