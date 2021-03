Zaměstnankyně upozornila na nedodržování opatření v práci. Podle firmy to bylo nedorozumění

Situaci na svém pracovišti v hradecké pobočce přepravní společnosti popsala v sobotu na Facebooku Petra Žižková: „Je to klasický openspace, jsme zhruba metr od sebe, nikdo tam nemá respirátor nebo roušku.“

Sama vše nejdřív řešila s nadřízenými i personálním oddělením. Žádala o práci z domu, ovšem neúspěšně. A to i přesto, že dříve z domova pracovali. Navzdory urgencím od vedení se podle ní na jejím oddělení dál nařízení vlády porušovala. To dokládá i fotografiemi.

„Cítila jsem už obrovskou bezmoc, vztek, beznaděj. Říkala jsem si, že to je ale systémový problém, že když se to děje u nás, tak se to děje všude,“ uvedla Žižková. Řada lidí jí podobnou zkušenost potvrdila ve zprávách i v komentářích pod příspěvkem.

Podle Žižkové také v její práci nadřízení zamlčovali, když se někdo z kolegů nakazil koronavirem. „Jsem se o covidu kolegů dozvídala z aplikace e-rouška, kdy mi přišlo potvrzení. V práci jsem se to nedozvěděla nikdy od nikoho,“ upozornila.

Zásilkovna absenci opatření popírá

Společnost oponuje, že od začátku pandemie investovala miliony do opatření, aby se zaměstnanci nenakazili. To, co Petra Žižková popisuje, je podle nich přímo v rozporu s interními pokyny. „Obecně platí, že se snažíme zaměstnance chránit a za celý rok tam bylo asi deset nakažených, což znamená, že opatření fungují. Spíš si myslím, že to je nějaké nedorozumění,“ řekl mluvčí Zásilkovny Kamil Chalupa.

„Že by tam byly nějaké skupiny odpíračů, s tím jsme problémy neměli, takže to se spíš jedná o individuální pochybení, které individuálně řešíme,“ dodal Chalupa. Petra Žižková se ale rozhodla, že podá výpověď. S vedením teď jedná o podmínkách svého odchodu.

Podle Chalupy nyní opatření ještě zesílili a rozdělili zaměstnance na dvě skupiny, které se střídají v domácí práci. Ne všichni to ale chtějí.