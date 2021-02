Ústavní soud odmítl stížnost exhejtmana Lukáše kvůli hlasování zastupitelů o zlínské nemocnici

„Dodatečné předkládání závažných bodů programu zasedání zastupitelstva místního samosprávného celku může působit netransparentně a omezovat možnost občanů účastnit se jejich projednávání, zákon to však připouští,“ zopakoval Ústavní soud svůj závěr z jiného případu, který je podle něj použitelný i na případ zlínské nemocnice. Ústavní stížnost exhejtmana Libora Lukáše proto odmítl.

Lukáš společně s dalšími žalobci proti postupu zastupitelstva podal dvě žaloby. V první chtěl zrušit usnesení zastupitelstva, ve druhé se bránil proti nezákonnému zásahu zastupitelstva do svých práv. Ani jedna ze žalob neuspěla u krajského soudu, ani u Nejvyššího správního soudu. Zamítnutí druhé žaloby teď potvrdil i soud ústavní. Lukáš byl hejtmanem Zlínského kraje v letech 2004 až 2008 a do roku 2016 také krajským zastupitelem.

Nová nemocnice byla hlavním tématem krajských voleb a v odporu proti ní se shodli zástupci nové koalice vítězného hnutí ANO, Pirátů, ODS a ČSSD. Radní proto v prosinci zrušili kritizovaný projekt nové nemocnice. Zastupitelstvo by mělo znovu posoudit také samotný investiční záměr na nemocnici, v tom se ale ještě čeká na podklady, které připravuje krajský úřad. Podle hejtmana Radima Holiše (ANO) by mohly být hotové do dubna.