Naočkovaní lidé by nemuseli do karantény, doporučení představí hlavní hygienička příští týden

„Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí vydalo doporučení, že lidé, kteří jsou naočkováni, by neměli chodit do karantény. Je to omezeno na tři měsíce, čili zhruba tak, jak to platí pro osoby, které prodělaly onemocnění,“ uvedl v neděli epidemiolog a poradce premiéra Roman Prymula.

„Zadáte rodné číslo jako takové, svůj osobní údaj, číslo občanského průkazu, v tuto chvíli samozřejmě zkrácené, protože jsme v testovacím prostředí, a dáte odeslat,“ popisuje proces zástupce ředitele pro IT z Ústavu zdravotnických informací a statistiky Milan Bláha. Následně přijde v sms zprávě jednorázový ověřovací kód, který se přepíše.

Následně se člověk dostane do prostředí, skrze které přechází dvěma kliky k certifikátu. QR kód v jeho rohu by do budoucna mohl sloužit jako vstupenka tam, kde by bylo očkování podmínkou.

„Stačilo by ten QR kód jednoduše načíst do mobilu, otevřela by se speciální webová stránka se základními údaji na certifikátu a vrátila odpověď ano, či ne, tedy certifikát je platný, nebo ne,“ nastiňuje Bláha. V aplikaci by později měly být dostupné také informace o provedených PCR testech, ale i jiných očkováních než proti covidu-19.