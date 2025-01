Svědci v ruské Rjazani hlásí úder dronů na ropnou rafinerii

V Rjazani se nachází sklad pohonných hmot a rafinérie společnosti Rosněfť, která zpracovává více než sedmnáct milionů tun ropy ročně a patří k hlavním dodavatelům paliv do regionů okolo Moskvy.

Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana během uplynulé noci zničila 121 ukrajinských dronů: 37 nad Brjanskou, 20 nad Rjazaňskou, 17 nad Kurskou, 17 nad Saratovskou, sedm nad Rostovskou, šest nad Moskevskou, šest nad Bělgorodskou, tři nad Voroněžskou, dva nad Tulskou, dva nad Orelskou, dva nad Lipeckou oblastí a po jednom dronu nad anektovaným Krymem a nad Moskvou. Tvrzení ruských úřadů nelze bezprostředně ověřit.

Kyjev prohlašuje, že při svých vzdušných útocích na území Ruské federace cílí pouze na vojenské cíle nebo energetická zařízení, která podporují invazi.

Charkov se vylidňuje, reportuje zpravodajka

V Kurské oblasti na západě Ruska od počátku srpna bojují ukrajinské jednotky, které se ruským silám i přes posílení severokorejskými vojáky stále nepodařilo vytlačit za rusko-ukrajinskou hranici.

Zpravodajka ČT Darja Stomatová zmínila nedávný článek listu The New York Times, který tvrdí, že KLDR plánuje vyslat do oblasti posily. Analytici přitom mluví o značných ztrátách, které mohou na straně Severokorejců dosahovat 35 až 40 tisíc mrtvých vojáků nebo těch, kteří jsou vyřazeni z bojů.