Britské ostrovy zasáhla bouře Éowyn, statisíce domácností jsou bez proudu

„Extrémní, ničivý a pustošivý vítr spojený s bouří Éowyn nadále způsobuje rozsáhlé škody na elektrické síti v celé zemi. Bez proudu je více než 715 tisíc domácností, farem a podniků,“ citoval web The Irish Times společnost ESB Networks, která zajišťuje energii pro celé Irsko. Obnovení dodávek elektřiny by přitom pro některé zákazníky mohlo zabrat až devět dní, uvedla podle agentury Reuters společnost.

Rušení letů i vlakových spojů

Dublinské letiště podle agentury uvedlo, že zrušilo přes sto plánovaných odletů a 110 příletů a že se očekává další možné rušení či zpoždění spojů. Na dvou terminálech uvázlo šest set lidí a aerolinky v současnosti upravují své letové řády pro zbytek dne, napsal The Irish Times.

Na 334 spojů zrušila i letiště ve městech Belfast, Edinburgh nebo Glasgow, kvůli čemuž na nich zůstává přibližně padesát tisíc lidí. Některá vlaková spojení mezi Anglií a Skotskem byla také zrušena, vlaky společnosti ScotRail nevyjedou vůbec. Na severozápadě Anglie je uzavřeno několik mostů, dálnic a silnic, na které popadaly vyvrácené stromy, uvedl The Telegraph.

Z pražského Letiště Václava Havla létají do irského Dublinu dva dopravci, a to irské společnosti Ryanair a Aer Lingus. Do skotského Edinburghu cestující z Prahy létají s nízkonákladovými aerolinkami Ryanair, Jet2 a EasyJet. „Můžu potvrdit, že za posledních 24 hodin byly zrušeny čtyři odlety do těchto destinací (Dublin a Edinburgh),“ informovala mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Červená výstraha pro většinu Irska platí do 12:00 SEČ, v Severním Irsku má být zrušena v 15:00 SEČ. Tato nejvyšší výstraha byla v Irsku vyhlášena poprvé od bouře Ophelia v roce 2017, která zabila tři lidi, připomněl Reuters. V jihozápadní a centrální oblasti Skotska bude výstraha platit mezi 9:00 a 16:00 SEČ, dodala agentura.