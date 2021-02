K soudu míří první žaloba proti vyhlášení nouzového stavu

Senátoři STAN podobně jako předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s ústavní stížností, která se týká přiměřenosti nouzového stavu, vyčkají na reakci sněmovny. Uvedl to předseda senátorského klubu Starostů Petr Holeček. „Také vyčkáváme nových prohlášení vlády. O dalších krocích budeme jednat v tomto týdnu,“ sdělil.

Advokát Petr Němec na Twitteru informoval, že na členy vlády podal trestní oznámení, obrátil se na pražské městské státní zastupitelství. Podle něj se mohli členové kabinetu dopustit zneužití pravomoci úřední osoby. „Protiústavní vyhlášení nouzového stavu a na to navázaná opatření způsobují vážnou poruchu v činnosti právnických a fyzických osob podnikatelů,“ uvedl právník. Opatření tak podle něj úmyslně způsobují škodu.

Vláda další nouzový stav vyhlásila na základě žádosti hejtmanů na 14 dní. Podle Babiše to byl jediný způsob, jak zachovat dostatečná opatření proti covidu-19. „Co se týká žádosti hejtmanů, navrhovatel má za to, že tato žádost má jistou politickou váhu, ale právně nic neznamená,“ uvedl Svatoš. Opatření podle něj také není řádně zdůvodněno. Chce proto, aby pražský městský soud usnesení vlády zrušil, protože je v rozporu s právními předpisy.

Michael Svatoš, který kabinet zažaloval, uvedl, že účelem a smyslem zákona bylo zamezit svémoci ze strany vlády, která vyhlášením nouzového stavu výrazně rozšiřuje své pravomoci. „Proto se jedná o závažný zásah do rozdělení moci ve státě a zejména o závažný zásah do lidských a občanských práv občanů České republiky. Je tedy nutné, aby tento zásah vznikl na základě široké dohody politických sil, a nikoliv rozhodnutím, v tomto případě dokonce menšinové, vlády,“ napsal v žalobě.

Vystrčil už podle serveru Aktuálně.cz začal shánět podpisy pro ústavní stížnost na vyhlášení nouzového stavu. Také on následně uvedl, že se stížností prozatím počká, a uvidí, jak bude postupovat sněmovna. Premiér Andrej Babiš (ANO) výtky senátorů odmítl.

Původně měli senátoři za Starosty v úmyslu se do konce minulého týdne obrátit na Ústavní soud, aby posoudil přiměřenost nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru, pokud by sněmovna ve čtvrtek schválila pouze jeho prodloužení i po 14. únoru. Vláda na základě žádosti hejtmanů vyhlásila v neděli nouzový stav na 14 dní.

Nemocnice mohou využívat lůžka a ventilátory ze státních rezerv i bez nouzového stavu

Kabinet na nedělním mimořádném jednání také rozhodl, že lůžka a plicní ventilátory, které nemocnicím zapůjčila Správa státních hmotných rezerv (SSHR), budou moci v těchto zařízeních zůstat i po případném skončení nouzového stavu, a to dalších 12 měsíců. Informoval o tom předseda správy hmotných rezerv Pavel Švagr. Bez tohoto rozhodnutí kabinetu by se podle něj podle zákona muselo příslušné vybavení vrátit do 60 dní po skončení nouzového stavu.

„Nemocnice nebo hejtmani nemusí mít obavu, zda je možné využít státní hmotné rezervy i po skončení nouzového stavu, a mohou se tak soustředit na jiné věci,“ uvedl Švagr. Rozhodnutí se podle něj dotkne zásob, které jsou tuto chvíli v nemocnicích po celé republice - konkrétně jde o 1018 lůžek, 1485 přístrojů na podporu dýchání (HFNO) a 168 plicních ventilátorů.