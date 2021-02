Způsob stavby dálnice na dva pruhy s pozdějším doděláním dalších se ukázal jako neperspektivní

Část D7 je vlastně obchvat Loun. Na konci 90. let ho stavěli s tím, že brzy navážou ve druhé polovině. Jenže to zabralo dvě dekády a od té doby se změnilo tolik, že z původní stavby jde použít jen minimum.

„Bude všechno nové, to znamená dostavujeme čtyři nové mosty, budeme realizovat v rámci zemních prací nové násypy a předělávat stávající mimoúrovňovou křižovatku,“ vysvětluje hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia František Zuckerstein.

Ušetřený zlomek ceny

Po původní R7 tak vlastně zůstane jen zářez vylámaný do skály a ještě most pro pěší. A tak i těchto šest kilometrů bude stát nakonec asi miliardu. A to je prakticky ta samá cena, kolik stojí třeba modernizace D1 – tedy stavba úplně nové dálnice ve stopě té staré.

„Pokud budeme hovořit o úspoře, tak pokud bychom ji měli skutečně najít, tak budeme hovořit o jednotkách procent. Já doufám, že tohle už nikdy nebudeme muset dělat. Když už něco děláme, pojďme to dělat rovnou, napoprvé,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.