Kliniky hlásí až o 40 procent více dětí závislých na elektronice. Může za to i distanční výuka, tvrdí

„V ambulanci máme dohromady 60 dětí a s problematickým užíváním elektroniky se jich potýká hned 40. Celkově za pandemii je to nárůst o 40 procent,“ řekla Simona Sedláčková z Adiktologické kliniky Afterin.

V adiktologické klinice v Kladně pozorují za stejné období pětadvacetiprocentní nárůst dětí závislých na počítači nebo mobilu. „Momentálně řešíme kromě závislosti spíše i její důsledky. Hlavně úzkost, která s tím souvisí, protože jsou děti přehlcené a podrážděné internetem. Jakoby zapomněly žít v reálném světě,“ sdělila vedoucí kladenské adiktologie Lucie Doležalová.

Nárůst potvrdilo i terapeutické centrum Modré dveře, Adiktologická ambulance DRUG-OUT a Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Adiktolog Tomáš Jandač z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy navíc předpokládá, že se situace ještě zhorší. „Ještě razantnější nárůst zájmu o služby očekáváme, až se děti vrátí do škol. To bude náraz, kdy teprve blízcí a samotné děti ucítí, že se rozvinul nějaký problém,“ nastínil.

Méně drog, více internetu

Na ambulanci DRUG-OUT se většinou obracejí pacienti se závislostí na alkoholu nebo drogách, nyní se ale klientela mění. „Nárůst pozorujeme především v posledních dvou měsících, kdy jsme zahájili spolupráci se čtyřmi novými klienty se závislostí na elektronice, a další se ozývají. To se u nás děje poprvé. V předešlých letech jsme řešili hlavně látkové závislosti,“ uvedla za ambulanci Ilona Šulcová.

Stejný efekt sleduje i vedoucí Centra prevence v Brně Jan Veselý. „Přibylo nám klientů závislých na on-line prostředí obecně. Dřív to bylo 50 na 50, dnes jsou to ale až tři čtvrtiny dětí, co tráví hodiny na internetu. Mají své počítačové doupě a bezpečí. Zbylá čtvrtina se toulá venku a dostává se do styku s návykovými látkami,“ říká.