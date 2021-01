Očkuje se narychlo, bez přípravy a s provozními problémy, kritizuje exministr Němeček

Souhlasí s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem, že seniory nad 80 let měli proočkovat praktici. „Ti jsou s nimi v kontaktu, mají na ně (telefonní) čísla, umí s nimi komunikovat a (senioři) by nemuseli jezdit daleko. Stačilo by dojít do ordinace.“

K tomu podle exministra nedošlo. Navíc byl registrační a rezervační systém otevřen v pátek pro seniory nad 80 let, kteří často s internetem neumí, systém jim padal, byli z toho vystresovaní, uvedl Němeček. „Je to daň za to, že se to dokončuje horkou jehlou na poslední chvíli.“

Současnou žádost vlády o další prodloužení nouzového stavu o 30 dnů považuje Němeček za nezbytnou. Nedovede si představit zrušení regulačních opatření. „Při prodlužování by ale vláda měla sněmovně jasně vysvětlit, jaká je její strategie dalšího postupu,“ zdůraznil.

Otevření papírnictví a zejména obchodů s dětským oblečením a obuví hodnotí (coby otec dvou dětí) jako důležitý krok. Navíc zdravotní riziko v těchto většinou malých prodejnách považuje za minimální. K tomu, že se naopak ještě nebude moci prodávat spodní prádlo (premiér to o víkendu připouštěl), řekl: „Není to sortiment, který by teď v zimě tragicky chyběl.“

Nerozvolňovat, doporučuje Němeček

Jako zdravotník by regulační opatření ještě nerozvolňoval. „Nemám pocit, že situace se v nemocnicích diametrálně zlepšila a zdravotníci si mohou oddychnout a začít se věnovat něčemu jinému než zvládání kritické situace.“

Na otázku, co si myslí o protiepidemickém systému PES, řekl, že je to podobné jako s dřívějším semaforem. A stejné by to bylo, i kdyby někdo z Ameriky přišel s nějakým geniálním systém. „Vláda se jím neřídí. Mám pocit, že se řídí podle výzkumu marketingu a podle toho, kde je co právě populární.“ Systém se pak podle něho ohýbá, dělají se z něj ad hoc výjimky, „až to dopadne tak, že skoro vůbec nefunguje“.

Britskou mutaci koronaviru považuje Němeček za velkou hrozbu, „když jsme měli problém zvládnout běžnou formu koronaviru“.