Respekt: Prezidentská analýza vyčítá šéfovi BIS novičok i výroky o ruských službách

Materiál zpracoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom. Před pěti lety patřil mezi kandidáty na šéfa služby. Z BIS odešel a loni nastoupil do prezidentské kanceláře. Prezident Miloš Zeman materiál na podzim předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten na setkání s novináři po nedělním novoročním obědě s prezidentem uvedl, že vůči Koudelkově práci nemá výhrady. S hlavou státu se prý o BIS při setkání nebavili.

Zeman práci BIS opakovaně kritizuje, její šéf by měl být podle něj odvolán. Vládní návrh na jmenování Koudelky do generálské hodnosti už pětkrát odmítl, zmíněný materiál má jeho postoj zdůvodňovat.

Kritika za ohrožení policejní práce

Podle Respektu dokument v rozsahu jeden a půl stránky shrnuje výtky k práci Koudelky a BIS do pěti bodů.

Vyčítá Koudelkovi mimo jiné to, že na podzim 2019 veřejně mluvil o tom, že BIS společně s Národní centrálou proti organizovanému zločinu (NCOZ) odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Podle prezidentské analýzy tím byla ohrožena policejní práce. Podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje nemělo Koudelkovo veřejné vystoupení na práci policie žádný vliv, napsal Respektu.

Ricin a novičok

Další výtka zmiňuje kauzu, kdy BIS prověřovala informaci o možném ohrožení českých komunálních politiků jedem ricin. Údajně ho do Česka dovezl ruský diplomat. Nakonec se ukázalo, že kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Vše vyvrcholilo vyhoštěním dvou ruských diplomatů.

Ukázkou neprofesionální práce je podle dokumentu i to, že BIS podle názoru Hradu nedodala fakta o možné výrobě jedu novičok v Česku. Zeman to požadoval v souvislosti s útokem na přeběhlého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Británii na jaře 2018. Zeman tehdy tvrdil, že podle jeho informací se novičok v Česku opravdu vyráběl, BIS to ale vyvrátila.

Čeští zpravodajci jsou prý odkázáni na cizí služby

Hrad Koudelkovi vyčítá i výroky, které přednesl ve sněmovně v květnu 2019 a které se týkaly způsobu práce ruských tajných služeb v souvislosti s nutnou spoluprací v rámci Evropy i NATO.

Poslední výtka tvrdí, že „zpravodajská služba ČR je odkázána na zjištění a tvrzení cizích zpravodajských služeb, aniž by jejich informace dokázala verifikovat“.