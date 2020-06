Únik informace o ricinu zásadně zkomplikoval vyšetřování, uvedla BIS

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedl, že kauza byla smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví, když jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace.

Předseda vlády k vyhoštění diplomatů řekl, že incident poškodil česko-ruské vztahy a způsobil bezdůvodné vytížení bezpečnostních složek. Ruská diplomacie označila krok Prahy za vážné poškození vztahů.

Vyhoštění diplomaté opustili Česko v neděli. V souvislosti s případem údajného diplomata s ricinem předtím dostali policejní ochranu pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS). Informaci o agentovi s jedem zveřenil týdeník Respekt.

„Smutný příběh nepřátelství a závisti“

BIS v pátek uvedla, že případ před několika dny uzavřela. „Ve skutečnosti jde vlastně o jednoduchý a smutný příběh nepřátelství a závisti mezi dvěma pracovníky ruského zastupitelského úřadu v Praze, který se jeden z nich rozhodl řešit anonymním e-mailem zaslaným BIS ve snaze svého kolegu zásadním způsobem poškodit,“ uvedla kontrarozvědka.

E-mail podle BIS popisoval hrozbu velmi detailně. „Urychleně byly prověřeny informace v něm obsažené a naprostá většina z nich byla ověřitelná, pravdivá a přesná,“ dodává BIS.

Žádná bezpečnostní složka na světě nemůže podobnou informaci „hodit do koše“ a riskovat, že pokud by se obsah potvrdil, mohly by být ohroženy životy nevinných lidí, uvedla kontrarozvědka. „Nebylo tedy možné riskovat. Bohužel i vraždy jsou v arzenálu ruských zpravodajských služeb,“ uvedla. BIS i policie tedy po prověření informací přijaly adekvátní opatření, dodává tajná služba.