Důchody i minimální mzda letos porostou, samoživitelkám pomůže kvůli neplatičům stát

„Tam jediné, co hrozí, je odnětí svobody za neplacení alimentů, ale situaci mojí a syna to neřeší,“ dodala samoživitelka.

„Já jsem na nemocenské a kdyby mi nepomáhala moje mamka, tak bychom to těžko zvládali,“ řekla Shánělová. Obrátila se proto na exekuční úřad, podala i trestní oznámení.

Shánělové ale i dalším matkám a otcům v podobné situaci by od 1. července měl pomoci nově schválený zákon. Pečující rodič si bude moci požádat o náhradní výživné přes úřad práce, a to ve výši stanovené soudem, nejvýše však do tří tisíc korun.

„Podmínka je, že podá návrh na exekuci a na základě toho si může požádat o náhradní výživné,“ vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Minimální mzda

Od prvního ledna si zase polepší skoro 150 tisíc zaměstnanců, kteří pobírají minimální mzdu. Ta se v Česku zvýšila od roku 2014 už po sedmé. Tentokrát je to o šest set korun. „Chceme, aby se zvedala životní úroveň všech pracujících a zejména těch, kteří pracují za tu nejmenší možnou cenu práce,“ uvedla Maláčová.