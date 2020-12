Armádě se daří nábor, zájem je teď i díky koronaviru trojnásobný

Příští rok chce ministerstvo obrany snížit počet nováčků ze dvou tisíc na patnáct set, aby zbylo více peněz na nákup nové techniky. To má přinést úsporu minimálně jedné miliardy korun. „Nemůže to ohrozit plány, my stále nabíráme víc vojáků, než z armády odchází. I my si uvědomujeme, že je tu nějaká pandemická krize, která má ekonomické dopady,“ říká ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Naopak nejmenší zájem je trvale o službu u protiletadlového pluku ve Strakonicích a u dělostřelecké jednotky v Jincích. U dělostřelců teď aktuálně slouží necelých 900 vojáků. Kromě samohybných děl mají ve vozovém parku v Jincích třeba průzkumné transportéry. „Za poslední tři roky přišlo více než 270 lidí, z toho pouze 30 lidí se rozhodlo odejít, takže myslím, že z tohoto pohledu jsme úspěšní,“ říká velitel 13. dělostřeleckého pluku v Jincích Milan Kalina.