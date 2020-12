OKsystem bude dál spravovat systém na výplatu dávek. Ministerstvo práce s ním znovu prodlužuje smlouvu

Ministerstvo práce (MPSV) znovu prodlužuje smlouvu na provoz informačních systémů pro vyplácení dávek se společností OKsystem. Kontrakt, který vyprší na konci roku, podepíše úřad do poloviny února. Pokud by se mu do té doby nepodařilo vybrat v soutěži nového provozovatele, osloví dosavadní firmu k další spolupráci. Trvat by měla případně do doby, než by vybraný vítěz nastoupil, uvedlo ministerstvo práce.