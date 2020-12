Testy v neděli opět odhalily více nakažených než před týdnem. Rizikové skóre je na 64 bodech

V sobotu bylo s koronavirem hospitalizováno 4179 pacientů, skoro o 260 míň než v pátek. Ve vážném stavu bylo 553 z nich, což je pokles o 23 případů. Laboratoře v sobotu provedly skoro třináct tisíc testů na covid-19, jako obvykle je to výrazně méně než ve všední dny – v uplynulém týdnu to bylo v průměru zhruba 22 tisíc testů denně. Podíl pozitivních testů je skoro 26 procent, nejvíc od 14. listopadu.

Kvůli vysokému podílu pozitivních případů a zvýšení reprodukčního čísla nad jedna se skóre protiepidemického systému PES k neděli zvýšilo o sedm bodů na 64, což by odpovídalo čtvrtému stupni, který se pohybuje od 61 do 75 bodů. Pro zhoršení by skóre v tomto pásmu muselo zůstat tři dny.

Studenti se vrací do škol

Od pondělí se mohou studenti středních škol, konzervatoří či vyšších odborných škol opět učit prezenčně. Studenti však budou rozděleni na dvě skupiny, každá se bude učit týden on-line a týden ve škole.

Jde o podobný systém, jaký teď funguje na základních školách. Například na ZŠ Prodloužená v Pardubicích se v pondělí vrátili do školy žáci sedmých a osmých tříd, naopak šesťáci přechází na distanční výuku.

Podle ředitelky školy Jany Smetanové ale není rotační výuka na školách smysluplným opatřením a učitelům výrazně zkomplikuje práci. „Učitelé přebíhají ze tříd do učebny k počítači, kde se musí připojit, přichystat si věci a odučit tu třídu, která je doma. Jiná situace je, pokud jsou učitelé doma a všechno si v klidu nachystají. Tahle rotační výuka je i z hlediska učení velká komplikace,“ dodala.

Podle ředitelky školy je také možné, aby se žáci, kteří jsou doma, připojili on-line na hodinu ve škole. „Využíváme to ale u tříd, které jsou v karanténě. Při běžné výuce to zatím nevyužíváme,“ řekla Smetanová s tím, že učitelé vše zatím zvládají dobře, je to ale podle ní velká psychická zátěž z hlediska přípravy.

Většina fakult dokončí semestr on-line

Další studenti se mohou vrátit i na vysoké školy, a to ve skupinách do 20 lidí. Týká se to prvních ročníků a všech, kteří mají mít praktickou výuku. Řada fakult nicméně už tento semestr dokončí jen s on-line vyučováním. Do škol se většinou vrátí studenti jen na praktika, která se dosud mohla konat pouze pro poslední ročníky a pro studenty ze zdravotnických či farmaceutických oborů.

Základní umělecké školy, jazykové školy a střediska volného času zahájí v pondělí lekce a kroužky do deseti lidí ve skupině. Zatím v nich byla možná jen výuka jeden na jednoho.

Zatímco na středních školách se od pondělí už nemusí dodržovat stálé složení kolektivů, na základních školách nadále platí, že se děti z různých tříd ve škole nemají potkávat vůbec. Všude jsou povinné roušky. Až na výjimky, jako jsou umělecké obory či sportovní gymnázia, platí zákaz zpěvu a tělocviku.