Ve čtvrtek přibylo více zjištěných případů nákazy než před týdnem, index rizika PES zůstává stejný

Končí pravidelné testování klientů v domovech pro seniory, bezplatný test je teď pro učitele

Během pátku skončí pravidelné testování klientů na koronavirus v domovech pro seniory a dalších pobytových sociálních službách. Vyšetření zaměstnanců v pětidenních intervalech by mělo pokračovat do konce nouzového stavu, který v Česku zatím platí do půlnoci 12. prosince. Vláda ale hodlá požádat poslance o další prodloužení, a to zřejmě o měsíc.

Nařízení vlády o plošném testování klientů a personálu domovů pro seniory pomocí antigenních testů začalo platit v půlce prvního listopadového týdne. Kabinet tak reagoval na rychlé šíření nákazy v těchto zařízeních. První kolo testování odhalilo čtrnáct procent nakažených z několika tisíc testovaných. V některých domovech to bylo až třicet procent, naopak v jiných se nákaza až na výjimky neprokázala.

Od pátku má pak skoro 170 tisíc učitelů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol možnost zdarma podstoupit antigenní testy. Odběry se budou konat do 18. prosince, poté se mají překlopit v bezpoplatkové testování pro všechny obyvatele.