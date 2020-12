PES stoupl těsně pod hranici čtvrtého stupně. Počet 1772 případů za sobotu ovlivnil výpadek systémů

Ministerstvo zdravotnictví poprvé zveřejnilo index PES 16. listopadu, kdy byl na hodnotě 70. Od té doby dvakrát poklesl až na 57, většinu dnů zůstával neměnný. Nyní poprvé vzrostl na 59. Je tak těsně pod horní hranicí třetího stupně opatření. Zvýšení o další dva body by znamenalo, že po třech dnech by vláda mohla začít jednat o zpřísnění opatření.

V případě návratu na čtvrtý stupeň by hrozilo uzavření restaurací, většiny obchodů, vrátil by se i noční zákaz vycházení a středoškoláci by se museli vrátit k plně distanční výuce.