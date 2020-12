Do domovů pro seniory mohou po dvou měsících návštěvy. PES ale stoupl těsně pod čtvrtý stupeň, nakažených přibývá

Na podzim se podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb nakazilo 12 tisíc obyvatel domovů pro seniorů, tedy zhruba každý pátý jejich klient. Od poloviny listopadu měly domovy povinnost klienty plošeně testovat antigenními testy, musely to dělat do pátku. Nyní pokračuje pouze průběžné testování zaměstnanců. Test musí podstoupit jednou za pět dní.

Přijít do domova pro seniory však nelze bez omezení. Návštěvy musí mít negativní test na koronavirus, nebo musí prokázat, že jej v posledním čtvrtroce prodělaly. Po dobu návštěvy také musí mít nasazený respirátor.

„Senioři se cítí izolovaní, nemusí to být jenom v domovech pro seniory, může to být i v rodinách. Že se může rodina spojit lépe než dosud, je dobře,“ zdůraznila autorka knih Babičko, vyprávěj a Dědečku, vyprávěj Monika Kopřivová.

Sobota přinesla do Česka další drobné uvolnění epidemických opatření. Téměř po dvou měsících jsou opět povolené návštěvy v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociální péče.

PES je na třetí úrovni jen v polovině krajů

Epidemie covidu-19 v Česku momentálně z hlediska počtů nově infikovaných stagnuje. Denní počty zůstávají mezi čtyřmi a pěti tisíci. Pokles z předchozích týdnů se tak zastavil, čtvrtek i pátek přitom přinesly o něco vyšší počty než tytéž dny v předchozím týdnu. V pátek bylo pozitivních testů ve srovnání s minulým pátkem o 284 více, ve srovnání se čtvrtkem o 121 více.

Index PES se po dvanácti dnech změnil a jeho skóre poprvé od zavedení vzrostlo – z 57 na 59. Neznamená to, že by bezprostředně hrozilo zpřísnění epidemických opatření, jejich vyšší stupeň, který by mohl vládu přimět k činu, má spodní hranici na 61 bodech.

Na třetí stupeň opatření, který umožnil s omezeními otevřít obchody či restaurace, přešlo přitom Česko teprve ve čtvrtek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nevyloučil, že by zpřísnění mohlo přijít.