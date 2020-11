Na rozsáhlé odběry není PES připraven, nepočítá s antigenními testy

přehrát video Události: Antigenní testování a problémy PSA

Jelikož se antigenní testy používají hlavně preventivně a nejsou tak přesné – u lidí s příznaky se udává přesnost 70 až 90 procent, u bezpříznakových výrazně méně –, mohou vést k rychlému poklesu podílu pozitivních testů. Projevilo se to už u plošného testování v domovech seniorů. „Ve chvíli, kdy je tam nižší virová nálož, případně je to jedinec ještě bezpříznakový, tak tam jsem dokonce viděla výsledky jako nula procent záchytu nebo 30 procent záchytu,“ líčí viroložka Ruth Tachezy.

Problém to znamená pro index PES, který s častějším použitím antigenních testů nepočítal. Není v důsledku nastaven tak, aby často nepřesným výsledkům těchto testů přisoudil správnou váhu a promítl je do výsledného skóre, podle nějž se řídí život v Česku. Bez úpravy výpočtu hrozí, že se PES bude posouvat do nižších pásem rizikovosti, i když skutečná situace bude jiná. „Změna metodiky potřebná kvůli antigenním testům, to by byla skutečně větší změna. Plánuje se odborná debata o tom, jak to udělat,“ předesílá matematik a spoluautor systému PES Jan Kulveit z Oxfordské univerzity. Hamáček chce do testů veřejnosti zapojit kraje Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) už avizoval testování pedagogů, na jeho návrh ještě musí kývnout vláda. „Už jsem mluvil o testování učitelů jako prioritně rizikové skupiny, protože se do kontaktu s ostatními dostali nejdřív. Uvažuji o tom, že toto testování by mělo proběhnout mezi 4. a 18. prosincem,“ řekl ministr. Testování podle něj nebude povinné a hradit ho bude zdravotní pojištění. „Slibujeme si od toho, že z populace pedagogů vybereme ty, kteří se nakazili, aniž o tom třeba ví, a půjdou do karantény. Chceme to potom zopakovat ještě začátkem ledna,“ předeslal ministr ve středu. Testování učitelů je podle něj jedním ze způsobů, jak snížit riziko, že vznikne příliš brzy třetí vlna koronaviru.

přehrát video Brífink ministra vnitra Jana Hamáčka po jednání Ústředního krizového štábu 25. listopadu Zdroj: ČT24

Po učitelích dostanou možnost otestovat se všichni občané. Dojít k tomu má mezi 18. a 31. prosincem. I pro veřejnost by mělo být jedno kolo antigenních testů zdarma (hrazené ze zdravotního pojištění) na odběrových místech páteřních nemocnic. Lidé by si testování měli objednávat, aby u odběrových míst nevznikaly fronty. „My si samozřejmě nemyslíme, že tam přijde deset milionů lidí. To se nestane. Ale to číslo může být velké,“ dodal ve středu Hamáček s tím, že bude potřeba velká pomoc krajů. Testy návštěv v domovech seniorů Pomoc s odběry by měli zajistit i hasiči. „Máme 17 odběrových týmů, které testují v rámci České republiky. Teď jsme uvažovali, že bychom tuto naši kapacitu navýšili na 30 týmů,“ nastiňuje generální ředitel hasičů Drahoslav Ryba. Hamáčkova slova se nesetkala s příznivou odezvou v několika regionech. Kupříkladu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) považuje postup za nesmyslný. „Dovedu si představit, že bychom to ve vztahu k učitelům zvládli kapacitně, ale pokud stát vyžaduje testy pro všechny, musí to zajistit a také zaplatit, nebo by to měly zaplatit zdravotní pojišťovny,“ uvedl. Testování si nedovede představit ani hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek z ODS. Naopak Ivo Vondrák (ANO), který stojí v čele kraje Moravskoslezského, je připraven k součinnosti.

přehrát video Studio ČT24: Imunolog Hořejší k možnému antigennímu testování zdarma Zdroj: ČT24