UNESCO slaví 75 let od založení. Maškary a sokolnictví na jeho seznam světového dědictví přibyly před deseti lety

Tradice sokolnictví nepřipadá jen Česku

Zatímco masopustní obchůzky na seznamu UNESCO označují jen malou oblast, kde je zvyk stále udržován v původní podobě, o tradici sokolnictví se Česko dělí s další desítkou zemí od Francie přes Sýrii po Jižní Koreu nebo Mongolsko.

Sokolnictví patří k vůbec nejstarším památkám na seznamu UNESCO, umění lovu s dravými ptáky je staré přes čtyři tisíce let. „Sokol a jeho kořist se vyvíjeli společně po miliony let jejich vzájemné spoluexistence. Sokol je přizpůsoben k lovu kořisti a kořist vyvinula mnoho způsobů, jak mu uniknout. To vede k fascinujícímu pohledu do způsobu, jakým příroda funguje,“ stojí v nominačním dokumentu pro UNESCO.