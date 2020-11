Domovy pro seniory dál čekají na dodávku testů. Mají je plošně použít u 160 tisíc lidí

Do skladů dodavatele v pondělí dorazila první zásilka sad antigenních testů určených pro testování v domovech pro seniory. Dohromady jich mají být dva miliony. Společnost je okamžitě začala rozdělovat a první auta vyrazila do domovů už odpoledne. Předpokládá se ale, že je bude rozvážet až do konce týdne.