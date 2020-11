Pracovníci některých ministerstev nemají na home office potřebné programy

České televizi to potvrdilo nezávisle na sobě několik zaměstnanců tohoto resortu. Řekli, že nemají k práci z domova podmínky ve formě vzdáleného připojení. „U nás mají vzdálený přístup k počítači zatím jen šéfové. Po jarní koronavirové vlně by dávalo smysl se na případnou další vlnu připravit, mít pro lidi notebooky s připojením na VPN a tak, ale bohužel se od května v tom smyslu neudělalo nic,“ popsal jeden z nich, který se rozhodl mluvit anonymně z důvodu, aby neměl v práci potíže.

Že pracovníci ministerstva vnitra nemají přístup k intranetu, potvrdili i další dva respondenti, kteří si přáli zůstat v anonymitě. „Než abychom řešili papírování a různé výkazy, jdeme radši normálně do práce,“ tvrdí jeden z nich.

„Za mě je nedostatek v neuvěřitelném množství papíru, který by šlo vyměnit za data, pokud by ministerstvo vylepšovalo svoje systémy, ale to je běh na dlouhou trať,“ potvrdil další. „Přístup do nich máme pouze na pracovišti a důvod, proč tomu tak je, nám vedení nesdělilo,“ dodal.

Resort neproplácí celou pracovní dobu, tvrdí zaměstnanec

Na některých odděleních je problém i proplácení hodin. „Na home office nám proplácejí jen pět hodin denně a ostatní se musí napracovat v kanceláři,“ řekl České televizi další oslovený zaměstnanec.

Podle Hany Malé z tiskového oddělení ministerstva vnitra je to tím, že tito zaměstnanci vykonávají takovou činnost, kterou není možné plně zabezpečit prací z domova, a tudíž je nutná jejich přítomnost na pracovišti.

„V některých útvarech či odděleních práce z domova s ohledem na charakter zajišťovaných činností možná není,“ napsala Malá České televizi. Všichni zaměstnanci ministerstva vnitra mají podle ní vzdálený přístup k e-mailové schránce, sdíleným dokumentům prostřednictvím aplikace SharePoint a mohou komunikovat přes videokonferenční hovory.

„Klíčoví uživatelé potom disponují zabezpečenými přístupy formou VPN i ke spisové službě, popřípadě dalším aplikacím typu SAP,“ dodala Malá.

Přístupy chybí i na ministerstvu zahraničí

Přístup k interním systémům z domova nemají ani zaměstnanci ministerstva zahraničních věcí (MZV). „Přístup mají jen k tomu, co je napojeno na internet, například mailové schránky,“ napsala ČT Zuzana Štíchová z odboru komunikace ministerstva.

Ministerstvo to odůvodňuje obavou o bezpečnost informací, které spravuje. Plný home office na resortu zahraničí doteď měli jen lidé patřící do rizikových skupin, zbytek zaměstnanců musel právě kvůli nemožnosti připojit se k systémům na dálku některé dny na pracoviště chodit.

Situace dalších resortů je lepší

Na jiných resortech pracovníci vzdálený přístup mají. „Zaměstnanci vykonávají práci z domova pomocí technického vybavení s možností takzvaného dálkového připojení přes notebook a mobilní telefon,“ napsal ČT Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.

„Všichni zaměstnanci pracující v režimu home office disponují služebními notebooky s přístupem do všech potřebných systémů a databází,“ popsal František Jemelka za ministerstvo dopravy.

V návaznosti na opatření, které oznámil tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula, mají z domova pracovat všichni, u kterých je to možné. Z domova nemohou pracovat například pracovníci podatelny nebo vrátnice.