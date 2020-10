ANO se opět propadlo, na přelomu září a října mělo nejmenší podporu od voleb v roce 2017

Na přelomu září a října by ve volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo hnutí ANO, které ale ve volebním modelu zaznamenalo další propad a nejhorší výsledek od voleb v roce 2017. Ztrácely také ODS či ČSSD, naopak STAN a KDU-ČSL posílily. Do dolní komory parlamentu by se podle zářijového modelu, který agentura Kantar CZ zpracovala pro Českou televizi, dostalo sedm politických subjektů.