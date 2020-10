Pecková doufá v rychlé převzetí vedení kraje. Jako ostatní hejtmani musí řešit místa v nemocnicích

Poslanec a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) ujistil, že jeho kraj má vytvořený systém na to, jak alokovat lůžka s přibýváním nakažených. Zatím tedy problém nemají. Už se ale objevují potřeby rušit plánovanou léčbu.

Připustil problém s tím, že některé nemocnice odmítají přijímat akutní případy, protože nemají volno. To nechce dopouštět, je to i porušování zákona.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) uvedl, že je to s pandemií ve všech krajích podobné, enormní nárůst zaznamenává i ten jeho, kde je na některých nemocničních odděleních nakaženo až sto procent zdravotníků. On sám byl upozorněn na několik problémů, například na nenaplnění výkonnosti v roce 2020. „I ta upravená vyhláška, která měla vyjít vstříc zdravotnickým zařízením, pravděpodobně naplněná nebude,“ varoval.

Nyní je dle Netolického důležité zajistit dostatečný počet lůžek. Trend ukazuje, že nárůsty budou, proto se na ně chystají. Řešení pandemie bylo i tématem krizového štábu na kraji.

Volných lůžek rychle ubývá

Starostka Mnichovic Petra Pecková (STAN), která přebírá vedení Středočeského kraje, poznamenala, že je v této nelehké době nesmírně důležité, aby předání „žezel“ proběhlo co nejrychleji. Nechce dopustit ohrožení zdravotnické péče v kraji. Situace je taková, že nemocnice ve středočeském kraji mají již poslední volné lůžkové kapacity a omezují plánované výkony.

Mrzí ji, že jako zbylí hosté pořadu dostává zprávy o tom, že nemocnice neví, kam pacienty umístit, protože vázne komunikace.

Vondrák uvedl, že by se nerad vměšoval do rozhodování epidemiologů, podle něj ví, co dělají. Pokud se situace na konci týdne radikálně nezmění, tak by byl pro zavedení takzvaného lockdownu.

Dle Netolického se vláda snaží oznamovat nová opatření krajům dopředu, je to ale spíše v jednotkách hodin než dnů. Myslí si, že základem je dodržovat opatření, lockdown česká ekonomika může jen těžko unést. Obrovské daňové propady jsou vidět již nyní.

Bez kompenzace výpadku daňových příjmů v důsledku vyplácení kompenzačních bonusů živnostníkům a dalším nebudou mít kraje peníze na velké investice, varoval již dříve Martin Půta (SLK).

České dráhy chtějí jiné smlouvy s kraji

Debata se dotkla i dopravy. České dráhy jednají s kraji o možné změně loňských smluv o zajištění regionální dopravy, chtějí, aby reflektovaly ztráty tržeb během koronavirové krize, řekl Netolický. Kraje i kvůli tomu chtějí jednat o změně rozpočtového určení daní.

Kraje uzavíraly s dopravci smlouvy o provozu regionálních linek loni. Většinu z nich provozují České dráhy. „Teď však České dráhy přicházejí s tím, že chtějí ty smlouvy parametricky změnit,“ řekl Netolický. Podle něj jde především o riziko za ztráty, které podle smluv nyní nesou dráhy. Dopravce se to podle hejtmana nyní snaží přenést na kraje. Netolický upozornil na to, že situace může vést až k vypovězení smlouvy, po které by kraj s dopravci znovu jednal o zajištění dopravy. Připomněl, že vláda zatím nechystá pro dopravce z komerční a regionální dopravy žádné kompenzace, což zhoršuje právě pozici krajů.

Na velké ztráty v regionální dopravě během krize poukázala i Pecková. Ztráty hromadné dopravy podle ní v kraji dosáhly přes dvě stě milionů korun.

Kraje i kvůli ztrátám z dopravy proto chtějí jednat o změně rozpočtového určení daní. „Změna je nutná,“ podotkl Vondrák. Upozornil na to, že je nutné zvýšit objem peněz pro kraje.

Během pořadu také řekl, že zvažuje, zda bude pokračovat ve funkci poslance. O záměru už hovořil s předsedou sněmovního klubu nejsilnější frakce ANO Jaroslavem Faltýnkem. „Tam je problém, kdo by přišel místo mne,“ uvedl. Příští rok už kandidovat do sněmovny nebude.