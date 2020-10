Zdanění práce je extrémní. Pracovníky v gastronomii bude hájit nová instituce, řekl šéfkuchař Sajler

Boj s pandemií výrazně zasáhl do fungování restaurací po celém světě. Český stát ale neposkytl odvětví, do velké míry závislému na denním obratu, pomoc včas, řekl v Interview ČT24 šéfkuchař Filip Sajler. Pracovníkům a podnikatelům v oboru podle něj chybí organizace, která by prosazovala jejich zájmy, což by se ale brzo mělo změnit.