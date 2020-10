Vítězství v prvním kole uteklo Němcové těsně, o místo v Senátu se utká s Hamplem

„Formalita to není nikdy. Žádný závod, když to vezmu sportovní terminologií, není formalitou a žádný správný sportovec nikdy neřekne, že už má vyhráno, a naopak zmobilizuje všechny síly, aby skutečně do té cílové rovinky doběhl. Já tam ale bez té podpory voličů nedoběhnu, tak moc prosím, aby mě podpořili,“ řekla Němcová ke svému náskoku.

Poslankyně a bývalá předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová (ODS) kandidovala s podporou TOP 09 a hnutí STAN. Ve sněmovně působí dlouhodobě, zvolena byla v roce 1998 a od té doby si svůj mandát v dolní komoře parlamentu drží. Zkušenosti získala v 90. letech i v komunální politice. V současnosti patří mezi hlasité kritiky prezidenta Miloše Zemana. Němcovou mimo jiné nominovala ODS v roce 2013 na premiérku, prezident Zeman tehdy ale jmenoval úřednickou vládu.