Za premiérku chceme Němcovou, oznámila ODS

„ODS považuje Miroslavu Němcovou za zkušenou političku s odpovídajícím morálním i politickým kreditem, za ženu s dlouhodobě ukotvenými pravicovými názory a člověka, který je schopný naši zemi důstojně reprezentovat i v zahraničí,“ uvedl k rozhodnutí grémia pověřený předseda ODS Martin Kuba s tím, že se stranické špičky shodly jednomyslně. O volbě už podle svých slov informoval jak TOP 09, tak stranu LIDEM. Rozhodnutí grémia ještě musí zítra potvrdit Výkonná rada a poslanecký klub ODS.

„Za patnáct let jsem prošla čtyřmi parlamentními volbami a v parlamentních volbách jsem průběžně dostávala podporu od členů ODS, kteří mě nominovali, i od voličů,“ řekla k nominaci sama Němcová. K přijetí stranického návrhu se podle svých slov rozhodla včera večer. „V životě přijde okamžik, kdy si musíte sečíst podporu, která vám byla v životě dávána, a zjistíte, že také musíte něco vracet, že nelze podporu jenom přijímat.“

Miroslava Němcová: Politika je světem pohyblivým a dynamickým, je jako tekuté písky, jednou v ní jste a podruhé ne. Rozhodování pro mě nebylo jednoduché. Vnímám ale, v jaké složité a kritické situaci se nachází Česká republika.

Martin Kuba: Věřím, že přicházíme s řešením, které je v této chvíli naprosto nejlepší a může být svorníkem pro tyto politické časy.

Možnost, že by se stala i předsedkyní občanské demokracie, Němcová odmítla komentovat; se spolustraníky prý v uplynulých dnech řešili pouze to, zda jsou schopni najít svého kandidáta na premiéra. Stejně tak nechtěla mluvit ani o tom, zda by v případě usednutí ve Strakově akademii provedla obměnu současných ministrů; ti stejně jako premiér Nečas nyní vládnou v demisi. „Hovořit o jménech členů kabinetu je předčasné,“ uvedla pouze.

„Na žádné politické hrátky nebude čas. Tady nebude vítěz a poražení. Buď budeme všichni vítězi, nebo všichni poraženými,“ myslí si Němcová.

V Událostech ČT Němcová nastínila priority, které by chtěla coby premiérka ve zbývajících měsících tohoto volebního období vyřešit:

pomoci s odstraňováním povodňových škod

dokončit legislativní proces u sta zákonů, které nyní leží v dolní komoře a v případě předčasných voleb by spadly pod stůl

připravit a schválit státní rozpočet na příští rok

„Mým cílem je dojít do řádných voleb a udělat to, co možné udělat je: zkonsolidovat nejen vládu, ale také pomoci ODS vyjít z této krize alespoň částečně se ctí,“ řekla Němcová.