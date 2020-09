Odebírání podvodně získaných titulů by mohla zjednodušit novela zákona. Čeká se debata o tříleté lhůtě

Vláda se bude zabývat novelou vysokoškolského zákona. Má zajistit, aby víc studentů dosáhlo na sociální stipendia, a usnadnit i přestupování mezi jednotlivými obory. Zjednodušit by měla i odebírání podvodně získaných titulů. To je teď podle zákona možné jen do tří let od jejich získání.