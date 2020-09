Optimismus i skepse. Systém desetitisíce nakažených zvládne, problém může být personál, míní odborníci

Češi přes léto polevili a chovali se, jako kdyby covid-19 s první vlnou skončil, míní Smejkal. Jelikož se opatření rozvolnila, tak se virus mohl opět rozšířit. „V létě byly pravděpodobně bary tou nejrizikovější skupinou, kde se to rozšířilo. A teď přišla škola, lidé se vrátili z dovolených, plus nebyla žádná opatření,“ jmenuje epidemiolog příčiny současných čísel. Dle svých slov má „docela velké“ obavy o další vývoj.

Naproti tomu Beran zůstává optimistou, důležité podle něj bude, jak zafungují současná opatření. „Co děláme v tuto chvíli a děláme to od jara, děláme proto, abychom zachránili nejcitlivější skupinu našich seniorů, a to se daří velmi dobře,“ shrnuje s tím, že se daří snižovat smrtnost koronaviru. Pozornost by se měla zaměřit právě na seniory a těm nejvíce pomáhat, míní.