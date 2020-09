Praha se na mapě regionů podle rizika nákazy covidem-19 zbarvila do červena

Hygienici také vyhlásili zákaz návštěv ve všech pražských zdravotnických zařízeních a sociálních službách. Platí od pátečních 18 hodin. Výjimku budou mít návštěvy u nezletilých a umírajících pacientů. Zákaz by měl trvat měsíc, uvedli pražští hygienici.

Pravidla pro návštěvy zpřísňuje rovněž Fakultní nemocnice v Plzni. Zákaz návštěv platí i nadále v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech. Kvůli nákaze zaměstnanců tam zůstává zavřený také centrální příjem. V Plzeňském kraji za týden přibylo dle ministerstva zdravotnictví 651 nákaz koronavirem. Hygiena zavřela školu v Plzni a ukončila opatření v Nové Vsi.

Zákazu návštěv v nemocnicích a domovech pro seniory zřizovaných krajem bude od pondělí platit i na jižní Moravě. Rozhodla o tom v pátek bezpečnostní rada kraje.

Roušky venku na akcích nad 100 lidí

Od pondělí navíc v některých regionech platí povinnost nosit roušku při venkovních akcích, na kterých se sejde více než 100 lidí. Opatření se týká až na výjimky Prahy, Středočeského a Zlínského kraje a okresu Cheb. Nařízení platí pro akce, jako jsou slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění. Výjimku budou mít děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu, herci, hudebníci, moderátoři a sportovci při tréninku či zápase.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl, že se povinnost zvažuje i celostátně. Plošné nošení roušek venku ale zatím vyloučil. Důležité jsou podle něho na akcích, kde se nedodržují rozestupy, případně kde se křičí či zpívá.

Na západě Čech se kvůli vyšší míře nákazy i více testuje. Provozní doba se prodloužila ve Fakultní nemocnici v Plzni. Postupně se přidávají i další místa. V Klatovech už je odběrové místo otevřeno každý pracovní den a v pátek se znovu otevřelo odběrové místo v Rokycanech. Až do pondělka se tam nemohou nechat otestovat samoplátci.

Distanční výuka na pražských vysokých školách

Na vysokých školách v Praze pak bude příští týden zavedena distanční výuka. Praha bude mít na mapě regionů podle rizika nákazy novým koronavirem červenou barvu, uvedl to primátor Zdeněk Hřib na Twitteru. Na opatření se město podle Hřiba domluvilo s hygieniky.

Zákaz přítomnosti studentů na pražských VŠ podle nařízení hygieniků neplatí pro zkoušení do 10 lidí, laboratorní práci do 15 lidí a praktickou výuku. Možné jsou také individuální konzultace a návštěvy studoven a knihoven.

„V tuto chvíli se mi nepodařilo přesvědčit hygienu, že jsou tady důvody pro to, abychom převáděli na distanční výuku střední školy,“ řekl pražský primátor ve vysílání ČT24. Původně totiž uvedl, že bude dálková forma výuky zavedena i na středních školách v metropoli. „Hygiena si to chce nechat v záloze a případně to přehodnotit v příštích dnech,“ dodal primátor.