Nastal čas zrušit hromadné akce, tvrdí Hamáček. O omezeních mluví i Prymula

„Pokud by bylo na mně, tak já bych takové podniky v deset večer zavřel, bez ohledu, zda v nich lidé sedí nebo stojí. Ale chápu, že je tady nějaká snaha udržet zčásti tyto podniky v chodu a nezničit firmám úplně jejich existenci. Ovšem ta čísla jsou tak strašlivá, že podle mého nastal čas na rázná opatření bez toho, abychom vypínali ekonomiku,“ tvrdí šéf ČSSD.

„V každém případě musíme zploštit křivku exponenciálního růstu. A to jde jedině důsledným dodržováním nařízení, tedy roušky, roušky, roušky a nechodit tam, kde je více lidí,“ řekl v rozhovoru pro Právo ministr vnitra.

Hamáček tvrdí, že pochybilo ministerstvo zdravotnictví, které oddalovalo opětovné nasazení roušek. „Z mého pohledu jsme už dávno měli přehodit výhybku, kdy měl být aktivován Ústřední krizový štáb, opatření by byla řízena centrálně podle krizového zákona,“ dodává.

Jakmile by v Česku bylo přes 120 tisíc nakažených, systém začne kolabovat, varuje vicepremiér. V takovém případě by mohla pomoci „drakonická opatření“, například nasazení polních nemocnic. „Ale v tu chvíli nastanou problémy s personálem, protože při takovém počtu budou mezi nakaženými zdravotníci, policisté, hasiči,“ upozorňuje Hamáček.

Podcenění se nám vymstilo, míní Prymula

Podle vládního zmocněnce pro zdravotnictví Romana Prymuly lze v příštích týdnech očekávat tři až čtyři tisíce nově nakažených denně. Řekl to Lidovým novinám. Situace by se podle něj měla zlepšit za tři týdny, kdy se projeví současná opatření a křivka nakažených by mohla začít klesat.

Prymula uvedl, že nečekal, že druhá vlna epidemie bude tak silná. „Osobně jsem si myslel, že to zvládneme o něco lépe. Podceňování viru nebylo správné a vymstilo se nám,“ připustil v rozhovoru. Stejně jako Hamáček hovoří o nutnosti „striktně minimalizovat kontakty“.