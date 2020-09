Soud nesmí jít s davem, říká o kauze Jána Kuciaka právník Sokol

přehrát video Interview ČT24: Právník Tomáš Sokol

„Úplně direktivně se nedá se říct, že by někdo porušil zákon,“ komentuje Sokol situaci, kdy premiér i přes zhoršující se situaci a rychlý růst nově nakažených koronavirem odmítá, aby zasedl krizový štáb. „Měl by být svolán, a to nikoliv z nějakého zásadně systémového důvodu, ale proto, že je vidět, že tady v podstatě každý táhne někam jinam,“ říká právník. České zákony totiž podle něj proces svolání štábu přesně neošetřují. „Direktiva jasná není,“ říká. To je ale podle něj pochopitelné, protože zákony v tomto případě musí být dostatečně flexibilní. „Musí reagovat na tu situaci, jaká je,“ objasňuje.

Hlavní úlohu štábu Sokol vidí v tom, že by vydával jasné a jednoznačné pokyny. „Nevíme, kdo tomu vlastně tady velí,“ popisuje právník současný stav. „Něco řekne jeden hygienik, něco řekne druhý hygienik, pak zas někdo něco říká jiného, že to tak nebude,“ dodává. Vláda podle něj nejedná chaoticky a tak, že její kroky mohou být vnímané jako na hranici zákona, úmyslně. „Dostali se do stavu, kdy nevědí, co se situací dělat, a připadá jim, že zákony jsou až úplně na konci,“ říká advokát. „Nedochází jim to, spíš než že by to byl nějaký demonstrativní projev neúcty,“ vysvětluje. „Ale špatně to je,“ dodává. „I za této situace je nezbytné respektovat zákony.“

Soud nesmí rozhodovat na základě přání veřejnosti Sokol komentoval i případ vraždy novináře Jána Kuciaka, o kterém počátkem září rozhodoval slovenský soud; k údivu veřejnosti zprostil obžaloby podnikatele Mariana Kočnera, jenž si podle žalobce Kuciakovu vraždu objednal, a také Alenu Zsuzsovou, která byla podle obžaloby zprostředkovatelkou vraždy. Problém podle Sokola je, že dostupné informace, byly „ukvapené“. „Média v mnoha případech už jednoznačně ukazovala na pana Kočnera, jako na pachatele a toho, který si to tedy objednal. No, a teď se ukázalo, že se to nedá prokázat,“ konstatuje advokát. Podle soudkyně, která v kauze rozhodovala, totiž neexistují žádné přímé důkazy, že by si Kočner vraždu opravdu objednal. I nepřímé důkazy mohou vést podle Sokola k odsouzení, ale jen v tom případě, pokud tvoří takzvaný uzavřený kruh. „To znamená, že není jeden ojedinělý důkaz, který bylo možné považovat za nepřímý důkaz toho, že se něco stalo nebo že to někdo spáchal. Důkazy ale dohromady tvoří logický kruh a nezbývá z toho jiné vysvětlení, než že usvědčují tu konkrétní osobu,“ vysvětluje.