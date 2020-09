„Věřím, že jednou pravda zvítězí,“ říká Kuciakův otec. V boji za spravedlnost hodlají pozůstalí pokračovat

Otec Jána Kuciaka si vyslechl rozsudek přímo v soudní síni. Na jeho znění ale připravený nebyl. Přesto doufá, že to ještě není definitivní konec. „Věřím, že jednou pravda zvítězí,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi.

Jozef Kuciak ale dodává, že nejvyšší soud, kam případ po odvolání prokurátora zamíří, příliš pravomocí nemá. Pokračovat ve snaze nalezení spravedlnosti tak hodlá i mimo soudní systém na Slovensku. „Určitě se nevzdáme. V Bruselu jsme požádali alespoň o to, aby se dozorovaly kauzy, které Ján načal.“

Kromě toho věří Kuciak i v sílu veřejnosti, která se za jeho syna několikrát postavila. „Očista započala. Už to není stádo, které Marián Kočner pásl. Je to běh na dlouhou trať, bude to trvat ještě hodně dlouho.“