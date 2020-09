Louny budou mít širší obchvat, dálnice D7 šest nových kilometrů

Samotný rozšířený obchvat Loun bude mít délku 6,1 kilometru, na šířku potom 25,5 metru, tedy o metr méně než dálnice D5 nebo D11 a o dva a půl metru méně než modernizovaná D1. V provozu by měl být od června 2022. V té době ještě bude tento dálniční úsek izolovaný, s dalšími částmi plnohodnotné dálnice se propojí až o rok později po rozšíření chlumčanského úseku.

Po rozšíření silnice Louny přijdou o jeden sjezd z obchvatu. Starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny) ale věří, že to za to stojí. „Čtyři pruhy potřebujeme jako sůl. Přestože to vypadá jako klidný úsek, bohužel má na svědomí několik životů,“ upozornil.