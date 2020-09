Koronavirus uzavřel dvě desítky škol, mnoho dalších přišlo o jednotlivé třídy. Pravidla karantén se ale zmírní

Některé školy vůbec nezahájily školní rok – vesměs ty, kde se po úvodní poradě pedagogického sboru prokázal covid-19 u některého jeho člena – další musely v prvních dnech školního roku zavřít. Momentálně se prezenčně vůbec nevyučuje na necelých dvou desítkách z nich, zatímco částečně omezený je provoz 70 dalších. Jednotlivé třídy obvykle končí v karanténě, když vyjde najevo, že se nakazil některý z žáků.

Není to však pravidlo, což by se mělo změnit. Podle vládního zmocněnce pro vědu a výzkum Romana Prymuly není potřeba, aby se omezení vztahovala na celou třídu. „Teď bude snaha, aby to byli jen ti v nejbližším okolí dotyčného jedince,“ uvedl. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dodal, že metodika bude platná od pondělí. „Pravidlem by mělo být, že by hygiena měla zohledňovat epidemiologicky významné kontakty a nikoli dávat automaticky do karantény celé kolektivy,“ upřesnil.