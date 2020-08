Justici se nedaří udržet asistenty či zapisovatelky. Kvůli penězům odcházejí jinam

Klára Kabeláčová se mezitím posunula do pozice vedoucí soudní kanceláře. A kromě častého střídání kolegyň se jí teď často střídají i podřízené. „Tady to dost probíhá tak, že děvčata sem přijdou po škole, načerpají nějakou praxi a potom se samozřejmě vzhledem k financím poohlížejí po něčem jiném,“ podotýká nyní Kabeláčová.

Platy v justici dlouho stoupaly podobným tempem jako průměrná mzda, ale zůstávaly stále pod její úrovní. „Když si vezmete, že po třiceti letech praxe mám 22 tisíc základní tarif, tak to asi mluví za vše,“ uváděla v listopadu 2018 protokolující úřednice z Krajského soudu v Praze Klára Kabeláčová.

„Když už si konečně vychováme nějaké šikovné zapisovatelky, protokolační úřednice a podobně, tak nám odcházejí třeba za lepším. Takže je to nedostatečné finanční ohodnocení, což je bohužel fenomén v celé justici,“ přibližuje Lubomír Hrbek, předseda Okresního soudu v Ústí nad Labem, důvod, proč se podle něj pracovníky v soudní administrativě nedaří udržet.

Soudy: Pro kvalitní lidi je to pořád málo

Od loňska se tarifní platy na soudech a státních zastupitelstvích zvedly o pět procent, přibyl i zvláštní příplatek minimálně 1200 korun. Letos se platy ve státní správě plošně zvýšily o dalších 1500 korun.

Podle soudů je to na kvalitní zaměstnance pořád málo. „Každý půlrok na našem trestním úseku hledáme někoho nového,“ říká třeba trestní soudce Jiří Wažik. Fluktuace úředníků podle soudců zpomaluje procesy a zvyšuje riziko úniku citlivých dat a může vést i k zásadním chybám.

„Pracují s osobními údaji, pracují často s utajovanými informacemi. A myslím si, že by to měly být osoby prověřené, ve které máme důvěru a které by měly u toho soudu zůstávat delší dobu,“ pokračuje Wažik.

Jenže maturanti nastupují do justice se základním platem, který je pod zákonem garantovanou minimální mzdou, a soudy musí tento rozdíl dorovnávat z peněz, které mají na osobní ohodnocení všech zaměstnanců.

„Každý, kdo se trochu rozhlédne, zjistí, že jinde může mít méně práce a lepší finanční podmínky,“ konstatuje předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal.