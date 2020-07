Soudy zrychlují, covid jim však uškodil. Ministryně hovoří o přesunech soudců

video UDÁLOSTI: České soudy loni rozhodovaly nejrychleji za posledních dvanáct sledovaných let

Ze statistik ministerstva spravedlnosti vyplývá, že nazývat české soudy pomalými by bylo nespravedlivé – jak v mezinárodním srovnání, tak ve srovnání s minulostí. Medián – tedy střední délka – trestních řízení loni činila 91 dnů, u civilních řízení 170 dnů. Jde o urychlení, v civilním řízení o pětinové ve srovnání se situací před deseti lety.

Případy sudetských Němců

Podle předsedy břeclavského soudu Přemysla Klase je to především důsledkem toho, že jeho soudci rozhodují složité případy, které se týkají bývalého majetku vysídlených sudetských Němců. „Hledají se linie vlastnických práv až do roku 1945. Mnohdy narážíme na to, že nejsou v archivech k dsipozici tehdejší dokumenty. Svědci už většinou nežijí,“ upozornil.

Podobný důvod stojí i za poměrně vysokou délkou řízení u severočeských soudů. Ve srovnání s minulostí ale i ty pomalejší řeší případy mnohem rychleji. Jestliže Okresní soud v Ústí nad Labem před pěti lety obvykle vynesl rozsudek více než tři roky od začátku řízení, loni mu na to stačilo pouze osm měsíců.

„Přijali jsme spoustu nových soudců, mladých, perspektivních, pracovitých. Dali jsme jim k dispozici administrativní aparát,“ označil příčiny zlepšení předseda soudu Lubomír Hrbek.