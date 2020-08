Změna v úhradách léků má ulehčit pacientům boj s vzácnými nemocemi. Kabinet úpravu podpořil

Vláda na pondělním jednání schválila velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, pacientům se vzácnými onemocněními by se díky ní měla usnadnit cesta k moderní léčbě. Podle ministerstva zdravotnictví jde co do rozsahu o největší změnu za posledních třináct let a platit by měla od roku 2022, úpravu nyní bude muset schválit parlament.