Mariánský sloup jsme měli nechat historikům umění, říká Halík. Varuje před katolicismem bez křesťanství

Kauza návratu mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze měla zůstat záležitostí historiků umění a urbanistů a teologové by se do toho neměli příliš plést. V Interview ČT24 to uvedl kněz, filozof a držitel Templetonovy ceny Tomáš Halík. Sám podobu sloupu oceňuje, ale uvědomuje si, že památník probouzí problematické historické asociace. Katolická církev podle něj potřebuje hlubokou reformu. Rozkol není teologický, ale psychologický, dodává.