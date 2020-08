Restart rychle. Sportovní organizace vidí v pandemii příležitost k modernizaci, potřebují ale peníze

„Odhaduje se, že zhruba šedesát miliard korun by bylo potřeba, abychom dostavěli všechna sportoviště tak, aby byl dostatečný přístup pro všechny, kteří si chtějí zasportovat. Hlavní budou tedy investice,“ tvrdí Zvonař.

Národní sportovní agentura chce podle něj od podzimu začít investovat do čtyř základních sportovních oblastí. Velmi důležitý je podle Zvonaře dotační program Kabina, který se zaměřuje na rekonstrukci a budování sportovišť a multifunkčních hal pro obce od tří do deseti tisíc obyvatel. Do každé obce se třemi tisíci obyvatel by mělo být investováno okolo 800 tisíc korun.

Velkou a dlouhodobou, ale zvládnutelnou výzvou, budou dle Zvonaře větší celonárodní a krajské sportovní investice. „Všechny programy jsou víceleté, to znamená, že nebudeme peníze utrácet za rok, ale bude to rozloženo ve třech až pěti letech,“ říká.