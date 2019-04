Silničáři navrhli vyvlastnit historickou sokolovnu v Brně. Překáží stavbě křižovatky

Soustava mimoúrovňových křižovatek, která by měla za šest let vyrůst v okolí Tomkova náměstí, podle silničářů uleví od dopravy severní části Brna. Ustoupit jí ale budou muset některé budovy v ulicích Provazníkova, Dolnopolní nebo Kaloudova. Stavbě stojí v cestě i sokolovna z roku 1920 v Husovicích.

Sokolové chtějí postavit novou halu

Ředitelství silnic a dálnic nabízelo Sokolům, že budovu s pozemkem vykoupí za patnáct milionů korun, ti ale nesouhlasili. Podle slov starosty spolku Josefa Jiránka to bylo málo, nestačilo by to na stavbu nové haly. ŘSD se proto rozhodlo podat návrh na vyvlastnění.

Brněnský závod @RSD_oficialni dnes podal návrh na vyvlastnění pozemku a budovy. Patří TJ Sokol Brno - Husovice. Stranám se nepodařilo dohodnout na vypořádaní před stavbou VMO. Ta by v místě měla začít na přelomu roku. Dnešní krok je podle ŘSD mimořádný v celé republice. pic.twitter.com/yZGx7ud93q — Jakub Vácha (@Vacha_CT) April 8, 2019

VMO je stavba důležitá pro stát

„Využíváme novely zákona, která velký městský okruh v Brně zařadila mezi stavby důležité pro stát. My tedy v řádu týdnů získáme takzvané mezitímní rozhodnutí, k tomu majetku se budeme chovat jako vlastník, aniž bychom byli majetkově vypořádáni. Takže to bude naše a povedeme spor o náhradu,“ vysvětlil ředitel ŘSD závodu Brno David Fiala.