Obyvatelé bohumínského panelového domu by se mohli vrátit už v neděli

Obyvatelé panelového domu v bohumínské Nerudově ulici by se mohli do svých domovů vrátit ještě v neděli. Pokud potřebují, mohou si za doprovodu policistů přijít do svého bydliště pro věci, dokud neskončí vyšetřování. Pro všechny se podařilo najít náhradní ubytování na noc ze soboty na neděli. Budova je ale nadále odpojena od elektrické energie i od plynu.

„Hasiči jsou připravováni na všechno, snaží se u každého zásahu pomáhat lidem co nejrychleji a nejbezpečněji. I zde jsme nasadili prostředky tak, jak jsme cvičeni. Lidé si musí uvědomit, že jedna minuta v normálním životě při takovém ohrožení jako v tomto domě se nezdá jako jedna minuta, ale jako deset minut,“ zdůrazňuje Popp.

Zasahující hasiči podle něj okamžitě po příjezdu vstoupili do budovy, aby natáhli hadice a lokalizovali požár, a zároveň z druhé strany domu přijela výšková technika. „V době příjezdu hasiči už viděli lidi na parapetu, takže začali rozvinovat nafukovací matraci. Je tam časová prodleva, než se dokáže nafouknout, a v tu chvíli začali lidi skákat ven. Hasiči udělali maximum a snažili se co nejrychleji lidem pomoci. Při naší práci to ne vždycky lze zvládnout,“ konstatuje mluvčí.

Při likvidaci ohně se zranili dva hasiči – jeden dobrovolný byl po ošetření v Karviné propuštěn do domácí péče, druhý profesionální zůstal přes noc na pozorování na popáleninovém centru Fakultní nemocnice Ostrava.

Jedenáct mrtvých a deset zraněných

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před sobotní 18. hodinou v jedenáctém patře panelového domu. Podle současné verze vyšetřovatelů šlo o žhářský útok. Potvrdili to už v sobotu večer hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO) i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Motivem činu mohly být dlouhodobé sousedské spory.

Všech jedenáct obětí požáru bylo v době tragédie v zasaženém bytě. Pět lidí zemřelo po skoku z oken bytu, šest uhořelo. Mezi mrtvými jsou i tři děti. Podle ředitele moravskoslezských hasičů Vladimíra Vlčka není normální, že se požár velmi rychle rozšířil po celém bytě. „Obvykle je požárem zasažen jeden pokoj, v tomto případě ale hořelo napříč všemi pokoji a jsou zcela vyhořelé,“ prohlásil v sobotu večer.

Plameny také způsobily zranění deseti lidem, z toho dvěma hasičům a jednomu policistovi. Čtyři zraněné převezli záchranáři do fakultní nemocnice v Ostravě, tři do městské nemocnice Ostrava, dva do nemocnice v Karviné-Ráji a jednoho do Havířova. Dva pacienti měli podle mluvčího krajských záchranářů Ladislava Langa popáleniny třetího stupně, všichni ostatní lehčího stupně nebo byli převezeni s intoxikací.

Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava novinářům řekla, že o všechny čtyři pacienty se stará personál Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie. „Jeden člověk musel na operační sál, dva mají jen lehké popáleniny, jeden je stabilizovaný,“ upřesnila v sobotu večer Piskalová.