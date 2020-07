Strany investují do facebookových kampaní až miliony. Více peněz ale neznamená větší vliv, míní politolog Outlý

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran sklízel kritiku zejména za své pomalé tempo a „bezzubost“. Například poslední prezidentskou kampaň roku 2018 stále ještě prověřuje. Vina ale podle Outlého nepadá jen na úřad. „Úplně bezprostředně tu kampaň kontrolovat nejde, protože strany a hnutí mají 90 dní od výsledků voleb na to, aby daly dohromady své účty, své faktury, sepsaly zprávu o financování kampaně a svoje volební účetnictví. A teprve tři měsíce po skončení voleb nám je posílají,“ konstatoval.

Celý proces by podle Outlého také urychlilo, kdyby měli strany a kandidáti povinnost využívat elektronickou formu odevzdání všech podkladů. „Protože to zpracování listinných materiálů je zdlouhavé. A pomohlo by nám, kdyby účetnictví bylo dodáváno v jednotném formátu, protože teď je to z velké části manuální práce,“ dodal.