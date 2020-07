Pět zaměstnanců domova seniorů v Černožicích má covid-19. Klienti jsou zdraví

„Prokázalo se (onemocnění) u čtyř zaměstnanců domova plus u jedné ženy, od které to pravděpodobně chytili. Žádný nemocný klient v tuto chvíli,“ řekl Dan Lechmann z kanceláře hejtmana Královéhradeckého kraje. O konkrétních opatřeních v sociálních krajských zařízeních by mělo hejtmanství informovat v úterý dopoledne.

Nemoc byla u zaměstnankyně domova, která se vrátila z Ukrajiny, prokázána v pátek večer. Šlo o první potvrzený případ covidu-19 v krajských domovech pro seniory. U ošetřovatelky bylo onemocnění zjištěno náhodou. Neměla žádné příznaky, ale nechala se otestovat kvůli tomu, že se nakazil její manžel.

Kraj patří mezi nejméně postižené

Přestože v Královéhradeckém kraji v posledních dnech počty potvrzených nákaz koronavirem rostou, region i nadále patří k těm s nejnižším výskytem onemocnění. Oproti pondělku vzrostl počet nakažených o devět na 283. V regionu bylo dosud zjištěno 51,3 případu nákazy v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. V úterý byl na tom lépe už jen Jihočeský kraj, kde na stejný počet lidí měli 43,63 případu.

Podle posledních dostupných dat Krajské hygienické stanice v Hradci Králové z pondělí 27. července bylo v Královéhradeckém kraji 32 aktivních případů nákazy, o jeden více než v sobotu 25. července, patnáct případů bylo na Hradecku.