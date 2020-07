Ústecký kraj se částečně vrací k rouškám, za středu v Česku přibylo 247 nemocných

V kraji podle Šimůnkové za poslední týden přibylo 18 nakažených koronavirem. Kromě několika nakažených sportovců jde také o dva seniory, a to z Ústí nad Labem a Chomutova.

„Zítra ráno od 7 hodin začne platit nařízení, že kdo půjde ke svému obvodnímu lékaři nebo jinému ambulantnímu specialistovi či si koupit nebo vyzvednout léky nebo na návštěvu za svým příbuzným do domova pro seniory, bude muset mít roušku,“ řekla ve čtvrtek Šimůnková. V nemocnicích jsou roušky povinné z důvodu nařízení vlády od poloviny března.

Pražská hygiena apeluje na nošení roušek na vnitřních akcích

Ředitelka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová zase upozornila na povinnost nošení roušek na vnitřních hromadných akcích s účastí nad sto lidí. Učinila tak v souvislosti s pražským nočním klubem Techtle Mechtle, kde se na párty nakazilo minimálně 76 lidí.

„Situace v tom klubu vůbec nemusela nastat, protože mimořádné opatření, které bylo vydáno 10. července, stanoví, že tam, kde je více jak sto osob ve vnitřních prostorách, tak mají nosit roušky. Ale pokud nenosí roušky, pokud pijí jedním brčkem nějaké drinky, tak to všechno přispívá velmi výrazně k tomu, aby se onemocnění takhle rozšířilo,“ poznamenala Jágrová.

Stanovisko klubu zatím není k dispozici. Zařízení pouze na Facebooku uvedlo, že z důvodu účinku dezinfekce prostoru bude dva dny uzavřen.

Za středu v Česku přibylo nejvíce nákaz od konce června

Ve středu v celé republice zaznamenali hygienici 247 nových případů nemoci covid-19. To je o 36 více než v úterý a zároveň nejvíc od konce června. Od začátku epidemie se novým koronavirem v Česku nakazilo už 14 570 lidí, z nichž se ale už více než tři pětiny uzdravily. V souvislosti s koronavirem zemřelo 364 lidí. Aktuálně nemocných tak nyní je 5062. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ministr Vojtěch ve středu uvedl, že podle vývoje epidemiologické situace do pátku zváží zavedení preventivních celostátních opatření proti šíření nového typu koronaviru. Případná omezení nechtěl specifikovat, nejednalo by se však podle něj o dramatické záležitosti typu zavírání celých ekonomických sektorů a podniků. Na doplňující dotaz nevyloučil, že by mohlo jít například o povinné roušky ve vnitřních prostorech.

I přes růst počtu nových případů a nová ohniska viru však ministr nepovažuje současnou situaci za druhou vlnu epidemie. „Stále platí to, že všechny kraje na tom nejsou stejně. Některé mají minimální záchyt,“ uvedl ve středu Vojtěch.