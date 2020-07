Volby na obzoru. Letos budou o polovinu dražší než v roce 2016, jen dezinfekce přijde na desítky milionů

Lidé rozhodnou první říjnový víkend, kdo bude v příštích čtyřech letech řídit třináct krajů kromě Prahy, a zároveň o tom, kdo bude reprezentovat třetinu republiky v Senátu. Zatímco politici pilují kampaně, které je mají vynést alespoň do zastupitelstva, když už ne do vedení krajů, úředníci na všech úrovních musí především zabezpečit konání voleb.

I když termín celostátních voleb nepřipadl na dobu, kdy vrcholila pandemie covidu-19, její vliv do průběhu hlasování bude rozhodně patrný; v prvé řadě bude potřeba dodat do všech volebních místností dezinfekční prostředky. V součtu počítá resort vnitra, že za ně zaplatí 24 milionů. Je možné, že u dezinfekce to neskončí, úřady však věří, že jsou připraveny i na to, že by například museli komisaři mít nasazené roušky.

„Máme veškeré zásoby ochranných prostředků i dezinfekce, které jsme schopni poskytnout,“ ujistila Gabriela Gödelová, která je mluvčí obvodu Ostrava-Jih. V něm žije 83 tisíc voličů a jde o nejlidnatější okrsek v zemi.