Dva kroky k demokracii. Před třiceti lety proběhly volby, které změnily Československo

Například Slovenská národní strana prostřednictvím své poslankyně Oľgy Pavúkové chtěla postavit v prezidentské kandidatuře proti Havlovi svého kandidáta. Tím měl být herec, divadelník a tehdejší poslanec Slovenské národní rady Štefan Kvietik. Kandidaturu však nepřijal. Po volbě se Pavúková vyjádřila, že zvolení Václava Havla prezidentem ČSFR pro ni nebylo zklamáním a s jeho vítězstvím počítala. Návrh na kandidaturu Štefana Kvietika podala proto, „aby volby byly více vzrušující, a určitě by byly, kdyby se rozhodovalo mezi dvěma kandidáty“, uvedla tehdy.

Ač by se ona „pomlčková válka“ mohla zdát jen epizodním příběhem, její dopad byl mnohem významnější. Posílila totiž nacionální konfliktní linii ve společnosti a s tím spojenou otázku slovenské samostatnosti v rámci federace.

Slovenští politici chtěli více zdůraznit slovenskou autonomii a politici se přeli o to, zda je pomlčka v názvu spojovníkem, či rozdělovníkem. Havel situaci na počátku podcenil, podařilo se mu ji však vyřešit a nakonec i ustát.

To zjistil hned v lednu 1990 právě Václav Havel, když vystoupil v parlamentu s několika návrhy změn. Jeden z nich se týkal vyškrtnutí slova „socialistická“ z názvu státu. Zdánlivá drobnost, která měla být spíš technikálií, se zvrtla v dlouhou a emotivní diskusi nad názvem státu. Ten se stal politickým tématem a vešel ve známost jako takzvaná pomlčková válka .

Václav Havel byl prezidentem Československa již od prosince 1989, jednalo se však o řešení dočasné. Vycházelo z dohod mezi Občanským fórem a končícím komunistickým režimem. Řádné volby byly naplánovány za přibližně půl roku na červenec 1990. Mezitím se však porevoluční nadšení a spolupráce začaly pomalu překlápět do reálné politiky.

Právě podpora ze strany Dubčeka byla důležitá proto, že ještě před půl rokem, když se přemýšlelo o tom, kdo by stál v čele státu, uvažoval o sobě sám Dubček. Nakonec, kvůli dohodě o česko-slovenském vedení státu a proto, že předsedou vlády se stal Slovák Marián Čalfa, Dubček vypadl ze hry.

Před samotnou volbou vyslovil Havlovi podporu i předseda parlamentu Alexander Dubček: „Dnes jde o to, abychom člověkem potřebných kvalit obsadili i úřad nejvyššího představitele státu, prezidenta republiky. Proto vám, Federálnímu shromáždění, z pověření iniciativní skupiny poslanců navrhuji, aby prezidentem republiky byl znovuzvolený člověk, který tento úřad zastával v kritickém přechodném období, Václav Havel. Václav Havel se v těžkém období osvědčil jako politik, státník i jako člověk.“

„Naši politickou demokracii budeme muset v dalším období dotvářet. Přitom půjde o to, abychom vytvořili její fungující mechanismus, založený na dobrých zákonech, na dobrých znalostech věci a na kvalitních a čestných lidech. (…) Proto bude potřebné, aby v čele naší společnosti byly řádně fungující orgány a instituce, aby je vedli lidé schopní, obětaví a morálně pevní.“

Havel: záruka svobodných voleb

Pro samotného Václava Havla byly velmi důležité zejména volby do Federálního shromáždění, které se konaly 9. června 1990. Svou roli sehrálo i to, že prezident Havel, zvolený do úřadu v prosinci 1989, měl být zárukou svobodného hlasování. Vypovídají o tom i mnohé plakáty s tímto heslem.

Havel kladl na volby velký důraz. Vypovídá o tom i jeho projev v Československé televizi z 5. června 1990. V něm uvádí, že „svobodné volby považoval za hlavní úkol pobytu v tomto (prezidentském – pozn.) úřadě“.

Právě na základě demokratických voleb ustanovený parlament měl být tím, kdo bude novou hlavu státu volit. Od něj měla být odvozena i legitimita nové hlavy státu.